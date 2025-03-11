Железнодорожники Подмосковья усиливают профилактическую работу на переездах

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усиливают профилактическую работу на переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит с 10 по 21 марта, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

За январь–февраль 2025 года на переездах МЖД произошло 6 ДТП, столько же было за аналогичный период предыдущего года. Из них 3 аварии — в Московской области (в 2024 г. — 3), 1 в Калужской области (в 2024 г. — 1), 1 — в Брянской обл. (в 2024 г. — 1), 1 — в Орловской обл. (в 2024 г. — 1).

При этом в результате ДТП погибли 3 человека, еще 7 получили травмы.

Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.