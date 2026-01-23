Железнодорожники Подмосковья продлили дежурства на платформах в вечерние часы

Железнодорожники Московской области увеличили продолжительность дежурств на пешеходных переходах и пассажирских платформах в вечерние часы для профилактики травматизма, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Московской железной дороге продлили вечерние дежурства сотрудников на пешеходных переходах и пассажирских платформах. Теперь железнодорожники работают с 17:00 до 21:00, что на два часа дольше прежнего графика. Утренние дежурства остались без изменений — с 7:00 до 9:00. В ведомстве отметили, что большинство случаев травмирования происходит именно в темное время суток.

В результате мониторинга определено 122 участка, включая 62 станции и 60 перегонов, где машинисты должны проявлять особую осторожность из-за частых нарушений правил перехода путей пешеходами. Для локомотивных бригад провели дополнительные инструктажи по действиям при обнаружении посторонних на путях, в том числе по применению экстренного торможения.

Совместно с транспортной полицией и органами власти на станциях и перегонах регулярно проходят профилактические рейды. Также продолжается обновление и ремонт инфраструктуры, установка дополнительных знаков безопасности.

Московская железная дорога призвала граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, переходить пути только в установленных местах и не использовать наушники и мобильные телефоны при пересечении путей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.