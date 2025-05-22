Железнодорожники Подмосковья освободили более 200 га полосы от сорной растительности

Железнодорожники освободили от сорной растительности 224 га полосы отвода, из которых 94 га было занято борщевиком. Особенно большие участки (от 32 до 10 га) ядовитый сорняк занимал на МЦД-1 и МЦД-2. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

После обработки гербицидами он ликвидирован на участках от станции Битца до Бутово Курского направления МЦД-2; от станции Катуар до Лобни Савеловского направления МЦД-1. По мере появления новых побегов окос будет продолжен.

Сезонные работы, которые начинаются с наступлением стабильной теплой погоды, направлены на обеспечение безопасности движения. Железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, подстригают кустарник, окашивают траву. Древесные отходы утилизируются на месте с помощью дробилок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», - рассказал Воробьев.