Завод «Тонар» из Орехово-Зуева представит зерновозы и тягачи на Международной выставке «ЮГАГРО 2025»

Машиностроительный завод «Тонар» из Орехово-Зуевского округа примет участие в 32-й Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2025». Выставка проходит с 18 по 21 ноября в городе Краснодар. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета

Завод представит современные решения для агропромышленного комплекса. Среди них две модели полуприцепов: Тонар-9599 и Тонар-95941. Эту технику можно использовать для различных целей. Ее прямое назначение — бестарная перевозка зерновых культур и комбикорма. Но в остальное время можно доставлять паллетированный груз. Также «Тонар» покажет два тягача FAW с колесной формулой 4×2 и 6×4.

600 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков представят на «ЮГАГРО 2025» свою продукцию. Свыше 100 компаний примут участие в выставке впервые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.