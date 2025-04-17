Завершается зимний рабочий сезон понтонной переправы через канал имени Москвы в Дубне

Расценки за перевозку немного изменятся. Билет для пешехода будет стоить 20 рублей (подорожает на 3 рубля). Переправить на другой берег легковой автомобиль теперь обойдется в 275 рублей (вместо 250), грузовик — 820 (подорожает на 70 рублей).

Дубненская переправа — понтонный мост зимой и паром летом — один из самых значимых объектов Волжского района гидросооружений, несущих социальную нагрузку. Он — единственный канал связи между Московской областью и Конаковским районом в этой местности. Здесь в сутки переправляются на другой берег более 2 тысяч человек и 600 автомобилей. Так в Дубну поступают продукты из Тверской области — конаковский хлеб, а также мясные деликатесы и молоко из Дмитровогорских комбинатов. В Конаково едут сотрудники трех городских предприятий, которые расположены на тверском берегу канала. Студенты со всей округи — на учебу в дубненский университет. В объезд, по суше, через Клинский район, из Дубны до Конаково добираться не меньше двух часов. А через канал — можно в течение 15 минут.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.