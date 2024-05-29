сегодня в 18:38

Завершается установка бордюров на бульваре Зубова в Красноармейске

После завершения установки бордюров продолжатся работы по расширению проезжей части и обустройству парковочных мест.

На 98% выполнены работы по монтажу бордюрного камня вдоль проезжей части бульвара Зубова.

«Мы планируем завершить установку бордюров буквально сегодня-завтра. Продолжим работы по расширению проезжей части вдоль всего дорожного полотна. Ширина увеличится на один метр и составит семь метров. На следующей неделе планируем начать работы по укладке асфальто-бетонного покрытия», — рассказал начальник дорожно-строительного участка «ДСУ 2».

В настоящий момент продолжается обустройство парковочных мест. В процессе работы используют поливочную технику, чтобы уменьшить количество пыли.

Представитель компании «ДСУ 2» сообщил, что в рамках работ будет полностью отремонтирован тротуар вдоль бульвара Зубова.

Капитальный ремонт дороги ведется по губернаторской программе.

Завершить дорожные работы планируют 24 июня. Контроль за выполнением ведет МБУ «Городское хозяйство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.