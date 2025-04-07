Зарайские автоинспекторы провели занятия о правилах безопасности на дорогах

В Зарайске прошел традиционный фестиваль-выставка «Зарайская Нива — 2025», который ознаменовал начало весенних полевых работ. В рамках этого мероприятия состоялся важный разговор о безопасности на дорогах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудники Госавтоинспекции провели для юных участников праздника интерактивные занятия, объясняя, как правильно переходить проезжую часть и почему необходимо спешиваться с велосипедов и самокатов перед пешеходным переходом. Детям доступно разъяснили основы безопасного поведения вблизи дорог.

Особое внимание было уделено и взрослым — в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь» полицейские напомнили водителям и пассажирам о необходимости пристегиваться ремнями безопасности. Автоинспекторы подчеркнули, что эта простая привычка может стать решающей в случае ДТП.

Фестиваль «Зарайская Нива» в этом году не только объединил аграриев, но и стал поводом напомнить жителям о важности соблюдения ПДД. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и ответственными, ведь безопасность на дорогах — общее дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.