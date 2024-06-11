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Замену асфальта на двух дворовых территориях начали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе приступили к замене асфальтового покрытия в рамках программы комплексного благоустройства. В ближайшее время работы произведут на двух придомовых территориях в следующих локациях: в городе Видное на Петровском проезде во дворе домов № 12, 13, 16, 20 и 22, а также в поселке Володарского во дворе дома № 38 по улице Зеленой, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«На первом этапе благоустройства по данным адресам отремонтируют асфальтобетонное покрытие, тротуар, парковочные пространства, заменят бортовой камень. Следующим этапом станет модернизация детских игровых площадок в этих дворах», — уточнили в пресс-службе.

Всего в этом году комплексное благоустройство коснется семи дворовых территорий. Кроме указанных адресов, работы будут выполнены:

— в деревне Тарычево, вблизи футбольного поля;

— в поселке Развилка, д. 22, 29;

— в городе Видное на проспекте Ленинского Комсомола, д. 23/1, 23/2, 25 и д. 15/1, 15/2, 19/1, 19/2; а также на улице Школьной, д. 83.

Также модернизация асфальтобетонного покрытия пройдет в Северном квартале микрорайона Купелинка во дворах домов № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 и на улице Школьной в Видном во дворах домов № 68, 70, 72, 74, 76, 80. По последнему адресу работы также уже ведутся.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.