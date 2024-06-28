Загруженность дорог Подмосковья вечером в пятницу составляет 6 баллов

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В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.