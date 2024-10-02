Загруженность дорог Подмосковья в среду утром составляет 5 баллов

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В среду утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 1% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.