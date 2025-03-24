Загруженность дорог Подмосковья в понедельник вечером составляет 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Щёлковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Водителей призывают не совершать резких маневров, водить плавно, заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.