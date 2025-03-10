Загруженность дорог Подмосковья в понедельник вечером составляет 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском, Щелковском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

«В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть», — отметил губернатор.