Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляла 5 баллов

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано более 1,1 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В связи с возможными осадками водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.