Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром составляет 5 баллов
В пятницу утром, 10 октября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,3% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца», — отметили в ведомстве.
Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей в связи с возможными осадками призывают быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.
«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.