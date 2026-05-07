Загруженность дорог Подмосковья утром 7 мая достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московского региона утром 7 мая оценивается в 5 баллов. Движение затруднено на ряде вылетных магистралей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, затруднения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителям рекомендуют быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Актуальная информация о дорожной ситуации и работе транспорта размещается в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.