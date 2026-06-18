Загруженность дорог Подмосковья утром 18 июня достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 18 июня оценивается в 4 балла. На трассах региона зафиксировали более 1,1 млн автомобилей, что на 9,5% выше средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшие затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуют быть внимательными, не отвлекаться на телефон во время движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Актуальную информацию о дорожной обстановке и работе транспорта в Подмосковье публикуют в официальном канале министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.