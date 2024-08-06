Загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла вечером 6 августа

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Во вторник вечером, 6 августа, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волковском и Можайском шоссе.

Водителям нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.