Загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла вечером 6 августа
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Во вторник вечером, 6 августа, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Минском, Волковском и Можайском шоссе.
Водителям нужно быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.