За неделю в Подмосковье правила стоянки и остановки нарушили более 4 тыс авто

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 069 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 83 автомобиля больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, вторую неделю подряд наибольшее число неправильно припаркованных транспортных средств эвакуировали в Красногорске — 466 автомобилей, что на 16 ТС меньше, чем на прошлой неделе.

Также чаще всего нарушали и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта в Химках (397 ТС), Ленинском (397 ТС), Мытищах (322 ТС), Люберцах (312 ТС).

Среди марок автомобилей на прошлой неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (354 ТС), ВАЗ (336 ТС), Hyundai (309 ТС), Gelly (228 ТС) и Toyota (209 ТС).

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО. Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Автомобилистов призывают соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — так как это не только нарушает правила, но и может затруднить оказание оперативной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.