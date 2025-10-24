«Выбор почти исчез»: автоэксперт рассказал, какие машины еще можно купить до 1,5 млн руб

Сейчас в России в бюджете до 1,5 млн рублей доступны только модели «АвтоВАЗа» — Granta, Niva Travel, Niva 4x4 и новая Iskra, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Самые доступные машины для российского рынка среди новых выпускает у нас единственный производитель — это «АвтоВАЗ» с моделями Lada Granta. Эту машину можно купить даже в топовой комплектации до 1,5 млн руб. Следующая — Lada Niva Travel в начальных комплектациях. Ее также можно приобрести в ряде версий до 1,5 млн руб. Получается, что это один из самых доступных внедорожников», – сказал Баканов.

Он добавил, что следом идет Lada Niva 4x4 — она еще дешевле, чем Niva Travel.

«Более классическая, как ее называют. Она еще доступнее: за 1,5 млн рублей можно взять топовую версию, а примерно за 1,6 млн — даже внедорожную, «Бронто». Сейчас еще появилась Lada Iskra, и в ряде комплектаций она тоже стоит дешевле полутора миллионов. Все, что перечислено, — это то, что реально можно приобрести новым в данном бюджете», – отметил автоэксперт.

Баканов уточнил, что, возможно, где-то еще остались китайские машины Kaiyi 5 или Москвич 3 прежних годов выпуска, в комплектациях, которые также могут стоить до 1,5 млн руб.

«Возможно, где-то можно найти базовые версии УАЗ «Буханка», из старого грузового ряда СГР, попробовать поискать в бюджете около 1,5 млн рублей. Все остальные УАЗы — следующего поколения, «Патриот» и прочие — стоят сильно дороже. Что касается ликвидности китайских машин, тут особых изменений нет. Ликвидность у них специфическая. Есть модели, которые пользуются устойчивым спросом, уже как-то зарекомендовали себя и стали популярными, а есть малозаметные», – рассказал эксперт.

По его оценке все, что продавалось в больших количествах в последние три года, имеет вполне вменяемую ликвидность на вторичном рынке. А то, что выпускалось ограниченными партиями, можно продать только с существенным дисконтом.

День автомобилиста отмечается в РФ и ряде стран постсоветского пространства каждый год в последнее воскресенье октября. В этом году он выпадает на 26 октября.