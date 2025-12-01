сегодня в 20:34

Восемь новых маршрутов общественного транспорта запустят в Химках

В декабре в Химках появятся новые маршруты до ближайших станций метро и обратно. Перевозить пассажиров будут современные автобусы российского производства разных классов вместимости, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Маршрут № 1154 будет следовать от метро «Планерная» до госпиталя Минобороны.

Маршрут № 1342 будет курсировать от метро «Беломорская» до улицы Павлова.

Маршрут № 1472 стартует от метро «Сходненская» и завершается на МЦД Долгопрудная. Этот маршрут делает одну остановку «Совхозная улица», которой пользуются жители домов № 27 и № 29 по Совхозной улице.

Маршрут № 1344 стартует от метро «Ховрино» и завершается на МЦД Левобережная. Маршрут № 1346 пройдет от метро «Ховрино» до Совхозной улицы.

От метро «Планерная» до улицы Германа Титова проследуют автобусы маршрута № 1480. От метро «Беломорская» до госпиталя Минобороны — № 1532. Также маршрут № 1981 будет следовать от метро «Планерная» до больницы № 119.

Узнать автобусы можно будет по наклейке «Москва — область» на борту. Пассажиры традиционно смогут воспользоваться безналичной оплатой проезда, USB-зарядками, медиапанелями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.