Вологодская область продолжит дарить семьям с тремя и более детьми автомобили

Губернатор Филимонова: в 2026 году многодетные семья получат не менее 79 авто

Вологодская область готовится предоставить около 80 автомобилей многодетным семьям в течение ближайших двух лет. С 2025 года инициатива губернатора Георгия Филимонова «Транспорт для многодетных семей» обретет статус ключевого элемента программы «Семья — оплот Русского Севера», сообщает «Бриф24» .

Это позволит обеспечить комфортные условия для жизни и воспитания детей в больших семьях. В 2024 году уже были реализованы 37 автомобилей. А в целом в течение двух лет будет доставлено семьям не менее 79 штук легкового транспорта.

«Вместительные автомобили позволят без труда отвозить детей в детские сады, образовательные и медицинские учреждения, планировать совместные путешествия», — заявил губернатор.

Данный проект является частью более широкой стратегии, направленной на поддержку семей с тремя и более детьми, а также на улучшение жизненных условий граждан и повышение рождаемости в регионе.