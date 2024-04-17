Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром 17 апреля

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Каширском, Киевском, Калужском, Дмитровском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.