Водители Мострансавто представят Подмосковье на конкурсе профмастерства в Петербурге

Водители «Мострансавто» представят Московскую область на XXVII международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который состоится в Санкт-Петербурге 22 мая в рамках VI международного транспортного фестиваля «ТранспортФест». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На состязаниях в личном зачете выступят два водителя компании — неоднократные участники и победители профессиональных соревнований различного уровня. Проходить конкурсную трассу на автобусе большого класса предстоит Дмитрию Пимкину из МАП № 11 г. Балашиха. Выполнять задания на автобусе особо большого класса (многим он известен под названием «гармошка») будет Артем Быстриков из МАП № 8 г. Химки.

Соревнования состоят из нескольких модулей: проверки знаний ПДД на время, скоростного маневрирования и фигурного вождения. Участникам предстоит выполнить такие фигуры, как «круг», «бокс», «стоянка», «тоннельные ворота», «змейка», «колея», «эстафета», «остановка». СПб ГУП «Пассажиравтотранс», на базе которого состоятся профессиональные состязания, примет у себя 60 команд транспортных предприятий из различных регионов России, а также Республики Беларусь. Победители конкурса получат кубки, дипломы и ценные призы.

Сотрудники Мострансавто регулярно принимают участие и завоевывают призовые места в областных, региональных и всероссийских конкурсах профмастерства. В компании проходит собственный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель АО «МОСТРАНСАВТО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.