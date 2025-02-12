Водителей Подмосковья призывают быть осторожными на дорогах

В Московском регионе с четверга ожидается небольшой снег, а в связи с тем, что температура снизится до -11 градусов, на дорогах местами возможна гололедица. Минтранс Подмосковья призывает быть предельно внимательными — при ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может повлечь за собой ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве добавили, что дорожники Московской области будут мониторить погодные условия и обработают противогололедными материалам проезжу часть на вылетных трассах и дорогах с высокоинтенсивным движением.

Водителям не следует отвлекаться на телефон, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, не останавливайтесь на обочине — лучше это сделать на площадке отдыха или АЗС. Если остановка вынужденная из-за поломки автомобиля, то покиньте салон, уйдите за пределы проезжей части и позвоните по номеру 112.

Пешеходам следует ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам, быть осторожными на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, а вечером носить световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.