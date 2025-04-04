Водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий

В Московском регионе уже на этой неделе ожидается ухудшение погодных условий — резко похолодает. До конца следующей недели синоптики прогнозируют мокрый снег, ветер, а в связи с тем, что температура ночью может снизиться до -8 градусов — на дорогах местами возможна гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными, так как при ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может повлечь за собой ДТП.

«Дорожники Московской области мониторят погодные условия и проведут противогололедную обработку на опасных участках дорог, вылетных трассах и дорогах с высокоинтенсивным движением. В свою очередь призываю участников движения быть предельно осторожными: не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Отмечу, что на следующей неделе начинаются каникулы у школьников, поэтому родителям следует особое внимание уделить детской безопасности», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Водителям не следует отвлекаться на телефон, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. А также не садиться за руль при плохом самочувствии. В случае вынужденной остановки из-за поломки автомобиля или другой чрезвычайной ситуации, следует позвонить покинуть салон, уйти за пределы проезжей части и позвонить по номеру 112.

Пешеходам следует ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, быть осторожными на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, а вечером носить световозвращающие элементы.

В связи с началом школьных каникул в ведомстве порекомендовали родителям напомнить своим детям правила безопасного поведения на улице, а также на объектах железнодорожной инфраструктуры — не оставлять их одних без присмотра. Также не разрешать подросткам ездить на питбайках и скутерах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.