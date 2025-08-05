Во-первых, это красиво: суперъяхта русского миллиардера зашла в порт Сахалина

Гигантская яхта Nord, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, в начале августа пришвартовалась в порту Корсакова на Сахалине. Это уже третий визит судна к побережью региона, сообщает aif.ru .

Яхта Nord длиной 142 метра и стоимостью 300 млн долларов вновь появилась у берегов Сахалина. В начале августа 2025 года судно зашло в порт Корсакова. Ранее яхта уже посещала этот регион в 2022 и 2023 годах.

Алексей Мордашов — российский миллиардер, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» и других крупных компаний. По данным Bloomberg за 2024 год, его состояние оценивается в 26,5 млрд долларов, а в российском рейтинге Forbes он занимает пятое место.

С 2022 года Мордашов находится под санкциями Евросоюза и США. После введения ограничений яхта Nord покинула европейские воды и несколько месяцев не выходила на связь, отключив транспондер. В 2023 и 2024 годах судно неоднократно замечали у берегов Приморья и Камчатки.

Элитная яхта построена на немецкой верфи Lurssen и спущена на воду в 2021 году. Судно оснащено шестью палубами, 20 каютами, двумя вертолетными площадками, бассейном, джакузи, спа-салоном, дайвинг-центром, кинотеатром и другими зонами отдыха. Максимальная скорость — 20 узлов.

В начале августа 2025 года Nord вновь пришвартовалась в Корсаковском торговом порту. По данным Telegram-канала «СахПресс», судно затем направилось в сторону Курильских островов, а далее — к Камчатке.