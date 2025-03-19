Во Фрязине прошла профилактическая акция «Детское кресло»

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Щелковское» совместно с представителями администрации г. о. Фрязино и волонтерами провели акцию «Детское кресло». Мероприятие направлено на повышение осведомленности водителей о важности использования детских удерживающих устройств и соблюдения правил перевозки маленьких пассажиров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно статистике, использование детских автокресел и удерживающих устройств снижает риск травм и гибели детей в ДТП на 70-80%. Однако, несмотря на очевидную пользу, многие водители до сих пор пренебрегают этим простым, но жизненно важным правилом. Именно поэтому автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о требованиях законодательства: перевозка детей в возрасте до семи лет должна осуществляться с использованием ремней безопасности и удерживающей системы ISOFIX, которые соответствуют весу и росту ребенка.

В ходе акции сотрудники ГИБДД не только разъясняли водителям правовые нормы, но и вручали информационные брошюры, содержащие рекомендации по выбору и установке детских кресел. Особое внимание уделялось маленьким пассажирам — каждому ребенку подарили фликеры, световозвращающие элементы, которые делают детей более заметными на дороге в темное время суток.

«Безопасность детей — это ответственность взрослых. Мы призываем всех водителей не экономить на жизни и здоровье своих детей. Детское кресло — это не просто требование закона, это гарантия того, что ваш ребенок будет защищен в случае аварии», — отметил один из участников мероприятия.

Акция «Детское кресло» — это не только способ напомнить о правилах, но и возможность донести до общества, что безопасность на дороге начинается с малого. Каждый водитель, который заботится о своих пассажирах, делает дороги безопаснее для всех.

Подобные мероприятия — важный шаг в формировании культуры поведения на дороге. Они напоминают, что соблюдение правил — это не просто формальность, а проявление заботы о самых уязвимых участниках дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.