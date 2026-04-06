Власти Петербурга начнут строить новый разводной мост в 2026 году

Новую переправу через Неву возведут в створе Фаянсовой и Зольной улиц

Губернатор Александр Беглов рассказал, что строительство нового разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге начнется в июне 2026 года. Переправа станет частью Широтной магистрали скоростного движения, сообщает rosbalt.ru .

Эта переправа рассматривается как ключевой элемент ШМСД — новой платной дороги, предназначенной для соединения различных городских районов и снижения нагрузки на центральную часть. Ее пострроят в створе улиц Фаянсовой и Зольной. Создание объекта позволит уменьшить транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост, известные постоянными заторами.

Проект предполагает сооружение современного разводного моста. Проект разработан с условием сохранения видимости исторического Финляндского железнодорожного моста, расположенного поблизости. Длина центрального пролета составит приблизительно 463 метра. Движение по новой магистрали будет разрешено со скоростью до 120 километров в час.

Для города это второй из пяти предусмотренных планом разводных мостов (параллельно сейчас ведется активное строительство Большого Смоленского моста). Начало строительных работ намечено на летний период 2026 года. Запуск транспортного потока по новой переправе ожидается в 2028–2029 годах.

