Власти Екатеринбурга: до 15% пассажиров ездят без билета

Заместитель директора департамента транспорта Екатеринбурга Николай Вахлов сообщил, что частные перевозчики по-прежнему не соблюдают расписание, особенно в вечернее время, несмотря на год работы транспортной реформы, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

«Увеличение водительского состава привело к росту числа рейсов. Однако необходимо продолжать работу по приучению перевозчиков к строгому соблюдению графика, чтобы пассажиры были уверены, что транспорт прибудет вовремя, особенно вечером», — рассказал Вахлов.

Чиновник также обратил внимание на проблему безбилетников, которых, по данным центра управления перевозками, насчитывается около 15%. По его словам, это связано с переполненностью транспорта и отсутствием кондукторов: пассажирам приходится самостоятельно оплачивать проезд, но не все могут добраться до валидатора.

«Есть безбилетники, это обусловлено переполненностью транспорта — люди не могут заплатить, подойти к терминалу. Мы ведем работу по увеличению числа рейсов, чтобы избежать толкучки», — пояснил Вахлов.

Кроме того, администрация города определила приоритетные районы для строительства новой ветки метро. Вахлов сообщил, что в первую очередь рассматриваются направления Академический и ЖБИ, где наблюдается наибольший пассажиропоток.

