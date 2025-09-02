Власти Анапы предупредили об угрозе атаки беспилотников
Аэропорт Геленджика временно закрыт
В курортной Анапе объявлена повышенная готовность в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Соответствующее предупреждение распространила мэрия города через свой официальный Telegram-канал.
Параллельно временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Как пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.