Власти Анапы предупредили об угрозе атаки беспилотников

В курортной Анапе объявлена повышенная готовность в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее предупреждение распространила мэрия города через свой официальный Telegram-канал.

Параллельно временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Как пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.