Владимир Путин: утильсбор не будет вечным

Повышение утилизационного сбора на автомобили — временная мера. В перспективе выбор для граждан будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Надо прямо и честно сказать, в чем дело. Речь идет о повышении утилизационного сбора, а значит — о росте стоимости достаточно дорогих машин, прежде всего мощностью около 160 лошадиных сил», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что правительство понимает, кого затрагивает эта мера: в основном речь идет о жителях крупных городов с доходами выше среднего. Повышение связано с попыткой Минфина получить дополнительные средства для технологического развития, а также косвенно поддерживает отечественный автопром. Рост цен на импортные автомобили подталкивает покупателей обратить внимание на российские машины.

«Надеюсь, что эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан будет восстанавливаться — либо по мере роста доходов, либо по мере сокращения такой нагрузки», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что задача властей — найти баланс между бюджетными потребностями, развитием промышленности и интересами потребителей.

