Въезд в центр Петербурга может стать платным для автомобилистов

В ближайшие пять лет в Санкт-Петербурге может появиться система платного въезда в центральную часть города. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский, пишет «Mash на Мойке» .

По информации спикера горпарламента, Северная столица рассматривает возможность присоединения к федеральному эксперименту по регулированию транспортных потоков. Для контроля за перемещением автомобилей планируется установить специальные считывающие устройства на мостах через Обводный канал, Неву и Невку.

Бельский привел в пример успешный аналогичный опыт Стокгольма, где подобная инициатива изначально вызвала недовольство у 70% горожан, однако после тестового периода уровень поддержки вырос до 90%.

Окончательное решение о введении платы за въезд в центр будет принято только после проведения федерального эксперимента. На данный момент автомобилисты могут бесплатно перемещаться по центральным улицам Санкт-Петербурга.