Ветераны Подмосковья могут бесплатно воспользоваться услугами такси из парка «Патриот»

В день празднования 80-летней годовщины Великой Победы для ветеранов Подмосковья организовано бесплатное таксомоторное обслуживание из Центрального парка «Патриот» в Одинцовском г. о. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Воспользоваться услугой могут ветераны, участники боевых действий и их сопровождающие. Найти такси можно на стоянке у Главного храма ВС РФ, водители будут работать с 10:00 до 23:00. Участники ВОВ могут доехать до любой точки в Подмосковье или Москве, а участников боевых действий довезут до ст. Голицыно или ст. Кубинка», — пояснили в ведомстве.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, ветерану или его сопровождающему достаточно подойти к свободной машине и назвать фамилию, имя, отчество ветерана, конечную точку маршрута. Также необходимо лично предоставить документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение ветерана, участника боевых действий и т. д.). В перевозках будет задействовано порядка 10 автомобилей.

В области уже 8 лет на постоянной основе организован бесплатный проезд в такси для ветеранов Подмосковья. Для того, чтобы заказать такси, необходимо позвонить по единому номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. Необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута. Прием звонков осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Общая стоимость поездок за месяц не должна превышать 1000 рублей, а число поездок не ограничено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.