В преддверии большой нагрузки из-за новогоднего трафика открылась после модернизации по пути из Санкт-Петербурга в Москву интерактивная автозаправочная станция сети «Газпромнефть», сообщает пресс-служба компании.

Благодаря изменениям на АЗС нарастили пропускную способность, а сервис стал более персонализированным.

На автозаправочной станции, расположенной на 665 км трассы М-11 «Нева», появились две дополнительные топливораздаточные колонки. Теперь единовременно тут может заправляться 12 автомобилей. Кроме того, модернизация АЗС позволила расширить парковку с 6 до 15 мест.

Изменения, которые позволяют оптимизировать время клиентов и предложить более персонализированный сервис, коснулись также торгового зала АЗС. Было установлено 6 современных экспресс-касс с интерактивным меню и 2 дополнительных кофемашины, которыми посетители могут воспользоваться самостоятельно.

Кроме оплаты бензина или дизеля, через цифровое меню касс самообслуживания можно приобрести товары магазина, горячие напитки и заказать блюда фирменного кафе, а также узнать баланс топливной карты и количество бонусов программы лояльности.

«Автозаправочная станция на трассе М-11 работает с 2019 года и стала уже традиционным местом заправки и отдыха для сотен тысяч автомобилистов, количество которых растет благодаря развитию внутреннего туризма. Модернизация и расширение услуг АЗС стали нашим вкладом в улучшение инфраструктуры придорожного сервиса на одной из ключевых автомагистралей», — поделился руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

Также на АЗС можно бесплатно воспользоваться Wi-Fi, подкачать шины, помыть стекла, фары и номерные знаки, а для водителей электромобилей работает электрозарядная станция.