В восьми округах Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на региональных дорогах в 8 округах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Несанкционированную рекламу ликвидировали на остановочных павильонах, расположенных на дороге в деревне Большое Кропотово г. о. Кашира, на ул. Центральной в селе Никоновское Раменского округа, а также на Бисеровском шоссе в поселке Рыбхоз Богородского округа.

Также дорожники от рекламы очистили знаки на ул. Советской городе Голицыно Одинцовского округа, на ул. Московской в городе Фрязине, также очистили от вандальных надписей знаки на ул. Советской в городе Луховицы, на ул. Кирова в городе Подольске и на ул. Шнырева в городе Истре.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.