В Воскресенске дорожные рабочие устранили порядка 116 ям за сутки

В городском округе Воскресенск дорожные службы за сутки ликвидировали порядка 116 дефектов покрытия. На региональной дорожной сети устранили 70 ям, на муниципальной — 46 ям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» провели работы на региональных дорогах. Ямочность ликвидировали на улице Промплощадка, вблизи деревни Исаково и в деревне Цибино на улице Воробьевка.

В настоящее время ликвидация ямочности продолжается, ежедневно дорожные службы в округе в среднем устраняют более 50.

В настоящее время ямочный ремонт продолжается не только в Воскресенске, но и во всех округах Подмосковья. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия.

Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.