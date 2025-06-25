В Видном вводятся новые платные парковки

С 15 июля на четырех улицах подмосковного города Видное начнут функционировать новые платные парковки. Цель нововведения — повышение комфорта для автомобилистов и решение проблем хаотичной парковки автотранспорта, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Принятые меры позволят частично решить проблему с массовым скоплением припаркованного транспорта и создадут более комфортные условия для автомобилистов. Все средства, полученные от платных парковок, будут направлены в бюджет Администрации Ленинского городского округа для проведения работ по благоустройству, ремонту и содержанию городских территорий», — пояснил заместитель главы Ленинского округа Андрей Пальтов.

Всего будет организовано 129 парковочных мест, включая 13 мест, предназначенных для инвалидов. Платные парковки будут расположены по следующим адресам:

• 1-й Калиновский проезд;

• ул. Кооперативная;

• Рыночный проезд;

• ул. Гиоргоса Вассилакопулоса.

Стоимость парковки для легкового транспорта составит 40-50 рублей в час, для мототранспорта — 20-25 рублей в час, а для грузового транспорта (при отсутствии ограничений) — 80-100 рублей в час.

Уточняется, что в дни государственных праздников и по воскресеньям парковка будет бесплатной. Оплатить парковку можно будет через мобильное приложение «Парковки России» или посредством SMS-сообщения на номер 7757. За нарушение правил платной парковки предусмотрен штраф в размере 2500 рублей. Штраф может быть выписан за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более 15 минут. Администрирование парковок будет осуществляться с помощью системы фотофиксации, включающей парконы, контролеров и стационарные камеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.