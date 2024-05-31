сегодня в 11:22

В Ступине с 1 июня частично перекроют ряд дорог из-за ремонтных работ

В подмосковном округе Ступино с 1 июня частично перекроют ряд дорог из-за ремонтных работ. На время проведения ремонтных работ будет действовать реверсивное движение, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В связи с проведением ремонтных работ будут частично перекрыты дороги с 1 июня по улице Андропова (участок от улицы Бахарева до улицы Пристанционная).

После завершения работ на улице Андропова в течение 3 дней будет перекрыта улица Чайковского (участок от улицы Бахарева до улицы переулок Чайковского).

Участникам дорожного движения приносят извинения за доставленные неудобства. Также им рекомендуют выбирать пути объезда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.