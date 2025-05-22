В Ступине приступили к капитальному ремонту дорог

В городском округе Ступино продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Капитальный ремонт ведется на улицах Зеленая в деревне Проскурниково и Центральная в селе Щапово. Эти дороги местного значения будут отремонтированы с использованием щебеночного покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как сообщил заместитель главы округа Максим Жуков, на обоих объектах выполнены подготовительные работы. На автомобильной дороге в д. Проскурниково специалисты провели разработку грунта, осуществили укладку водопропускной трубы для обеспечения дренажа, уложили геотекстиль. Выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих оснований из песка и щебня, которые станут основанием для будущего покрытия.

Аналогичные мероприятия проводятся и в с. Щапово. Завершена разработка грунта, произведена укладка геотекстиля и формирование основы из песчано-щебеночной смеси.

«В населенных пунктах Проскурниково и Щапово проводим капитальный ремонт дорог с типом покрытия — щебень. Работы — часть программы по ремонту 23 местных дорог в этом году, которую мы планируем завершить к концу сентября», — сказал Жуков.

В этом году в округе запланировано привести в порядок 23 автомобильные дороги местного значения. Завершить работы по капитальному ремонту дорог общего пользования планируется до 30 сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.