В собственность Подмосковья принято 9 участков земли для строительства автодорог

При взаимодействии Минмособлимущества с ТУ Росимущества в Московской области из федеральной собственности в собственность региона передано 9 земельных участков для строительства автомобильных дорог регионального и федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Так, для строительства сети автомобильных дорог «Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный» на платной основе передано 4 земельных участка общей площадью 0,42 га.

Передан в область также земельный участок площадью 0,2 га, на котором завершено строительство путепровода через автомобильную дорогу федерального значения А-106 «Рублево-Успенское шоссе» в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. Для строительства участка автомобильной дороги МКАД — Котельники — Егорьевское шоссе в городском округе Люберцы, городском округе Котельники передан земельный участок площадью 0,24 га.

Еще 3 земельных участка общей площадью 0,6 га приняты в областную собственность для строительства автомобильной дороги Путилково — Пятницкое шоссе в городском округе Красногорск.

«В Подмосковье реализуется большое количество дорожных проектов, как регионального, так и федерального значения, строятся новые дороги, капитально ремонтируются существующие. Все это позволяет улучшить транспортную доступность, уменьшить пробки. Для реализации тех или иных проектов мы плотно сотрудничаем с федеральными коллегами. Так, с начала года из федеральной собственности в областную мы приняли на баланс в общей сложности порядка 2,5 га», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.