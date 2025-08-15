В сквере поселка Вереи начали асфальтировать новые пешеходные дорожки

сегодня в 15:07

Сквер в п. Верея всегда пользовался популярностью у местных жителей. Он был построен порядка 10 лет назад и требовал перезагрузки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году его обновляют.

«Уже установили наружное освещение сквера с прокладкой подземных коммуникаций. Сейчас асфальтируют порядка полукилометра новых дорожек. После завершения укладки асфальта установят новые скамейки и урны», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Общая площадь работ — около 1400 кв. м. Все работы по асфальтированию планируют завершить да конца следующей недели. Скоро жители Вереи смогут наслаждаться прогулками по обновленной зоне отдыха.

Ранее в городе Дрезна стартовали работы по благоустройству нового детского сквера площадью 0,5 гектара. При разработке проекта были учтены пожелания жителей, в том числе — адаптация пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.