В шести округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Специалисты Мосавтодора на прошлой неделе восстановили ограждения на региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Работы прошли в малых населенных пунктах и городах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ограждения разных типов — тросовые, пешеходные и барьерные — привели в порядок в малых населенных пунктах. Работы выполнили на Проектируемом проезде №5539 в поселке Развилка Ленинского округа, на улице Санаторной в поселке Поведники городского округа Мытищи и на улице Центральной в деревне Губино городского округа Воскресенск.

Кроме того, ремонт провели в трех городах: на улице Володарского в Серпухове, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на проспекте 1 Мая в Домодедове.

В ведомстве пояснили, что ограждения устанавливают для снижения вероятности ДТП и повышения безопасности участников движения. Пешеходные конструкции монтируют на участках возможного выхода людей на проезжую часть, чтобы предотвратить выезд транспорта на тротуар. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные уменьшают риск съезда автомобилей с дороги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.