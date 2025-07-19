В Шереметьево сняли временные ограничения

сегодня в 23:45

В московском аэропорту «Шереметьево» сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».

Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский снова открыты для приема и выпуска самолетов.

Вечером 19 июля система противовоздушной обороны сбила два БПЛА, летевших на Москву.

Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.