В Шереметьево сняли временные ограничения
В московском аэропорту «Шереметьево» сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».
Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Также аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский снова открыты для приема и выпуска самолетов.
Вечером 19 июля система противовоздушной обороны сбила два БПЛА, летевших на Москву.
Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.