В Серпухове приступили к устройству наружного освещения на дороге «Калиново-Дракино»

В Подмосковье продолжается реконструкция участка дороги «Калиново-Дракино» в районе подъезда к популярной зоне отдыха «Остров Русский в г. о. Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас строители приступили к устройству новой линии наружного освещения. Здесь предстоит установить 130 опор освещения. Параллельно продолжается устройство земполотна — работы выполнены на 47%, также ведется строительство ливневой канализации, работы по которой выполнены на 83%. Открыть движение по реконструированной дороге планируется в 4 квартале 2025 года, а полностью завершить работы — во 2 квартале 2026 года», — пояснили в ведомстве.

Протяженность участка реконструкции автодороги «Калиново-Дракино» составляет 1,3 км. В ходе работ предусмотрено расширение дорожного полотна с 2 до 4 полос, обустройство парковочного пространства на 905 мест, а также реконструкция участка дороги «Серпухов-Протвино» длиной 600 м.

Реализация объекта позволит улучшить транспортную доступность г. Протвино, деревень Иваньково, Калиново, Дракино, а также повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для проезда к зоне отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.