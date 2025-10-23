В Серпухове принимают все необходимые меры для снижения аварийности и предупреждения ДТП

В настоящее в городском округе Серпухов время ведется установка 58 ИДН и 340 новых дорожных знаков вблизи образовательных учреждений, планируется установка 74 светофоров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несмотря на принимаемые меры, уровень дорожно-транспортного травматизма в городском округе остается высоким. В связи с этим Администрация совместно с сотрудниками ГАИ проводят регулярные профилактические мероприятия, направленные на повышение дисциплины как среди водителей, так и среди пешеходов.

Помимо этого, силами АО «Мосавтодор» завершено обустройство искусственной неровности на ул. Ворошилова вблизи Привокзальной площади.

«Напоминаю о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток для безопасности и лучшей видимости на дороге», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.