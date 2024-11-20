В Серпухове отремонтировали около 30 км дорог

В этом году за счет субсидии Московской области в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в Серпухове, Протвино и Пущино отремонтировали 14 автомобильных дорог общей протяженностью 10 км (в г. Серпухов 10 объектов; в г. Протвино 2 объекта; в г. Пущино 2 объекта).

За счет средств из местного бюджета — асфальтовое покрытие заменили ещё почти на 45-ти участках.

Кроме того, за счет средств местного бюджета отремонтировано 45 дорог, общая протяженность которых составила 26 км. В Серпухове были проведены работы по ремонту покрытия на таких улицах, как Фрунзе, Красноармейская, Залоги, Фирсова, 1-й Северный переулок, а также в Пущино на улице Южная.

В рамках летнего содержания были проведены работы по отсыпке щебнем и асфальтобетонной крошкой в д. Нефедово, протяженностью 1,5 км и д. Петрухино, протяженностью 1,9 км. Отсыпаны дороги щебнем в д. Шепилово, протяженностью 210 м в д. Ивановское, общей протяженностью 1,5 км. Также за счет средств местного бюджета выполнен ремонт дороги к участкам для многодетных семей по адресу: д. Шепилово, протяженностью 1,273 км.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.