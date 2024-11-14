В Серпухове обновили асфальт на территории спортивной школы «Протвино»

Завершились работы по укладке асфальта на прилегающей территории спортивной школы «Протвино» в городском округе Серпухов. Покрытие давно требовало обновления. Общая площадь отремонтированного участка составила 1 423 кв. метров. Работы провели оперативно, учитывая высокий спрос на услуги учреждения среди протвинцев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивная школа является центром притяжения для большого количества молодежи, предлагая разнообразные секции и тренировки по различным видам спорта. Теперь обновленная территория стала не только более привлекательной внешне — новый асфальт обеспечил удобный и безопасный доступ к спортивной школе. Это особенно важно для детей и подростков, которые активно занимаются спортом и посещают занятия.

Спортивная школа «Протвино» продолжает развиваться, привлекая все больше молодых спортсменов и их родителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.