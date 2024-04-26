сегодня в 17:15

В Сергиевом Посаде проведут работы по устройству и ремонту тротуаров

В Сергиево-Посадском округе планируется выполнить работы по устройству и ремонту тротуаров. Работы будут проведены за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по устройству и ремонту тротуаров на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по устройству и ремонту тротуаров на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Работы будут проведены за счет внебюджетных средств по адресам: г. Краснозаводск, вдоль ул. Николая (устройство тротуара), г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса (замена бортового камня), г. Пересвет, ул. Мира — ул. Октябрьская (ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги общего пользования). Заказчик — МБУ «Благоустройство Сергиев Посад».

Общая протяженность ремонтируемых тротуаров составляет 1,505 км. Завершить работы планируется в конце августа 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.