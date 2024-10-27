В Сергиевом Посаде начали строить тротуар, о котором просили жители

В Сергиевом Посаде приступили к работам по строительству тротуара, о котором просили жители. Люди неоднократно обращались в администрацию Сергиево-Посадского округа и к депутатам окружного Совета с просьбой построить тротуар от ул. Фестивальная до ул. 1-я Рыбная, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На обустройство тропы были предусмотрены средства в бюджете. Материал завезен, сотрудники подрядной организации и техника уже находятся на объекте.

«Работы проводятся за счет муниципальных средств. До 15 ноября будут завершено асфальтирование части территории. Кроме того, мы сохраним все многолетние деревья. До моста будут проложены георешетка с отсевом. Все работы планируется завершить до конца ноября», — сообщил заместитель главы Сергиево-Посадского округа по благоустройству Александр Желтов.

Со стороны Звездочки к мосту уже проведены восстановлен асфальт перед мостом и проведена замена части настила на самом мостике.

Аналогичные материалы применялись при благоустройстве Загорского моря.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.