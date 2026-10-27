В Щелкове ограничат движение по мосту через Клязьму из-за капремонта

Мост через Клязьму на 5-м км трассы «Щелково — Фряново» переходит на новый этап капремонта. Ограничения движения начнут вводить 28 октября, полностью открыть мост планируют в мае 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт необходим для восстановления скрытых конструкций моста, которые со временем изнашиваются. Работы позволят избежать экстренного закрытия движения и обеспечить безопасность сооружения. Предстоит восстановить устои, промежуточные опоры и пролетные строения.

В среду, 28 октября, начнется демонтаж барьерных ограждений. Техника будет работать на полосах, возможны небольшие затруднения. Со второй половины дня 29 октября до утра 30 октября транспорт будет двигаться по одной полосе в каждом направлении.

С ноября 2026 года по январь 2027 года перекроют сторону моста в направлении Фрянова. Для движения оставят по одной полосе шириной 3 м в каждую сторону. Северную петлю и проезд под мостом закроют. На южной петле организуют поочередное движение с временными светофорами.

С февраля по апрель 2027 года перекроют сторону в направлении Москвы. Ширину полос увеличат до 3,5 м. Северную петлю откроют, проезд под мостом будет доступен. В мае ограничения планируют снять и открыть мост по всей ширине — по две полосы в каждом направлении.

Пешеходный проход по автомобильному мосту закроют. Перейти Клязьму можно будет по отдельным мостам. Для транспорта массой более 20 тонн предусмотрена отдельная схема объезда.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.